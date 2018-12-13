Сводный отряд свердловской полиции спецбортом отправили на Кавказ

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-13T18:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции спецэшелоном отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

- Отряд прошел программу спецподготовки, оснащен необходимым форменным обмундированием и вооружением. Особое внимание командиры перед отправкой обратили на соблюдение строгой дисциплины в пути и по месту дислокации. Вместе с силовиками на Северный Кавказ убыли и две служебные овчарки. Одна из ОВД Краснотурьинска, другая из ОВД Серова. Они обучены поиску взрывчатых и наркотических веществ, - добавил Горелых.

Перед отправкой силовиков специальный молебен отслужил представитель Екатеринбургской епархии, духовный наставник областного главка отец Владимир. Он окропил собравшихся святой водой и пожелал им с честью выполнить, как и подобает уральцам, долг.