2018-12-13T18:16:52+03:00
Общество

Сводный отряд свердловской полиции спецбортом отправили на Кавказ

Олег Галимов
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции спецэшелоном отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

- Отряд прошел программу спецподготовки, оснащен необходимым форменным обмундированием и вооружением. Особое внимание командиры перед отправкой обратили на соблюдение строгой дисциплины в пути и по месту дислокации. Вместе с силовиками на Северный Кавказ убыли и две служебные овчарки. Одна из ОВД Краснотурьинска, другая из ОВД Серова. Они обучены поиску взрывчатых и наркотических веществ, - добавил Горелых.

Перед отправкой силовиков специальный молебен отслужил представитель Екатеринбургской епархии, духовный наставник областного главка отец Владимир. Он окропил собравшихся святой водой и пожелал им с честью выполнить, как и подобает уральцам, долг.

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