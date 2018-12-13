2018-12-13T17:09:05+03:00
Происшествия

Жительницу Урала, торговавшую токсичным алкоголем, приговорили к 150 часам обязательных работ

В выпивке эксперты нашли этиловый эфир и толуол
Данил СВЕЧКОВ
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Женщину задержали во время продажи алкоголя.Женщину задержали во время продажи алкоголя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суде решилась судьба 38-летней жительницы Свердловской области. Женщина обвинялась в торговле опасным алкоголем.

- Подсудимая с августа 2017 года по апрель 2018 года по месту своего жительства хранила с целью сбыта спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

В выпивке находились токсичные микропримеси - этиловый эфир и толуол. Суд приговорил ее к 150 часам обязательных работ.

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