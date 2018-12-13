Школьники в Екатеринбурге спасли котенка, который не мог встать на лапки и замерзал

13 Дек. 17:00 2018-12-13T17:00:36+03:00

Если бы пушистик пробыл на улице еще день, то он бы не выжил

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Ребята из школы № 175 шли утром на занятия, когда по дороге у Южного автовокзала, заметили котенка. Малыш прятался от прохожих и не мог встать на лапки. Они подняли маленький черный комочек, укутали в шарф и понесли с собой в школу.

Учителя недоумевали: кто разрешил приносить питомцев в учебное учреждение?! Но разобравшись в ситуации, перестали ругать учеников и помогли пристроить животное. Пушистого беспризорника забрали зоозащитники из приюта для травмированных животных «Клякса».

Пушистику пришлось пережить небольшое хирургическое вмешательство. Фото: предоставлено приютом для травмированных животных «Клякса»

- Ветеринары осмотрели котенка. Выяснилось, что у него гнойное воспаление, которое пошло вовнутрь и сдавило легкие, — поясняют ветеринары. — Ему сделали откачку гноя. После операции котенок сразу ожил, задышал ровно и побежал пить.

Сейчас котенок находится в стационаре. Ребята, которые спасли ему жизнь, внимательно следят за его здоровьем. Кстати, они уже назвали пушистика Грошиком, потому что он очень маленький. А еще у Грошика появилась хозяйка, правда, они ещё не успели познакомиться. Пока она удаленно опекает питомца: помогла оплатить его лечение, покупает, что ему нужно, и уже сказала ветеринарам, что как только они разрешат, то заберет уличного пушистика к себе в дом.