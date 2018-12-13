Жителю Урала грозит три года лишения свободы за то что он фиктивно прописал в разваливающемся доме двух человек
В доме этом они не жили
Расследование продолжается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Карпинске в поле зрения надзорного ведомства попал 47-летний мужчина, собственник дома в Волчанске. По информации прокуратуры, он фиктивно прописал в нем двух человек.
- При предоставлении документов на постановку их на регистрационный учет мужчина отразил факт их постоянного пребывания в своем доме в Волчанске, при этом он не намеревался фактически предоставить им данное жилое помещение для проживания, - сообщают в прокуратуре по Свердловской области.
Сам дом при этом находился в непригодном для проживания состоянии. Теперь собственнику грозит уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы.