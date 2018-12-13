Жителю Урала грозит три года лишения свободы за то что он фиктивно прописал в разваливающемся доме двух человек

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-13T16:32:49+03:00

В доме этом они не жили

Изменить размер текста: A A

В Карпинске в поле зрения надзорного ведомства попал 47-летний мужчина, собственник дома в Волчанске. По информации прокуратуры, он фиктивно прописал в нем двух человек.

- При предоставлении документов на постановку их на регистрационный учет мужчина отразил факт их постоянного пребывания в своем доме в Волчанске, при этом он не намеревался фактически предоставить им данное жилое помещение для проживания, - сообщают в прокуратуре по Свердловской области.

Сам дом при этом находился в непригодном для проживания состоянии. Теперь собственнику грозит уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы.