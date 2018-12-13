2018-12-13T15:33:06+03:00
Политика

Депутат Госдумы попрощался с мандатом ради работы с Евгением Куйвашевым

В Свердловской области Сергей Бидонько займет пост вице-губернатора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Сергея БидонькоФото: Facebook Сергея Бидонько
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Депутат Госдумы от Серовского округа Сергей Бидонько сложил свой мандат. На днях чиновник возвращается на родной Урал, где займет пост вице-губернатора региона.

- Сегодня завершилось крайнее для меня пленарное заседание Государственной Думы. Уже с понедельника я приступлю к новым должностным обязанностям заместителя Губернатора Свердловской области. Выражаю всем благодарность за плодотворную работу и сотрудничество! Надеюсь мы и впредь будем продолжать совместную работу на благо нашей страны, - написал в Facebook Бидонько.

К должностным обязанностям Бидонько приступит со следующей недели. Он будет курировать вопросы внутренней и информационной политики.

С марта 2009 по 2014 год чиновник возглавлял администрацию Карпинска. После чего был назначен замминистра строительства и архитектуры Свердловской области, а в 2015-м стал министром строительства и развития инфраструктуры. Спустя год избран депутатом ГосДумы по Серовскому одномандатному округу.

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