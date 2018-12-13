2018-12-13T14:52:32+03:00
Политика

Уральская чиновница Ольга Глацких намерена стать депутатом Госдумы

Ее привлек освободившийся мандат Сергея Бидонько
Павел ПИВОВАРОВ
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Ольга Глацких не спешит уходить из политикиОльга Глацких не спешит уходить из политикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких будет бороться за мандат депутат Госдумы на довыборах в нижнюю палату парламента в Серовском городском округе.

С инициативой выступил руководитель фонда Института социально -экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов. По словам политолога, кандидатура Глацких уже согласована.

- В связи с тем, что получившая всероссийскую известность Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году. Было бы справедливо ее выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг, и правда ее зря предали анафеме, - считает политтехнолог.

Напомним, что на днях остросюжетный интернет - сериал с Глацких в главной роли закончился. За неосторожные слова губернатор Куйвашев сделал подчиненной выговор и оставил работать на своем месте. Вчера бывшая олимпийская чемпионка провела первый прием граждан после скандала.

Чиновница ответила на вопросы корреспондента "Комсомолки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновница ответила на вопросы корреспондента "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место в Госдуме освободилось после того, как депутат от Серовского городского округа Сергей Бидонько получил пост вице-губернатора Свердловской области.

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