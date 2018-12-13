2018-12-13T15:11:18+03:00
Здоровье

На Урале пациент отсудил 200 тысяч у больниц, врачи которых просмотрели у него два инсульта

Медики несколько раз перенаправляли мужчину друг к другу, но поставить диагноз так никто и не смог
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Поставить верный диагноз мужчине смогли только спустя почти месяц, в ЕкатеринбургеПоставить верный диагноз мужчине смогли только спустя почти месяц, в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель уральского села засудил две больницы, в которых ему не смогли поставить диагноз. Николай обратился к местному терапевту с жалобами на головокружение, нарушение координации, шум в ушах, боли в шее и онемевшие руки. Доктор назначил лечение, но улучшения оно не принесло.

Тогда мужчину госпитализировали в Талицкую больницу. Здесь Николай пролежал две недели, но почти сразу после выписки снова почувствовал себя плохо и вызвал «скорую». С подозрением на инсульт медики привезли мужчину в Ирбитскую больницу.

Но здесь пациенту в госпитализации и срочной медпомощи отказали. Затем мужчину вновь привезли в Талицкую больницу, а оттуда в Областную Екатеринбурга, где ему наконец-то поставили диагноз - ишемический инсульт. При чем выяснилось, что пока пациента возили туда-сюда, он перенес инсульт дважды.

Оправившись Николай подал к обеим больницам иск о компенсации морального вреда. Экспертиза установила, что в больницах Талицы и Ирбита врачи провели неполное обследование и перевели пациента в профильное учреждение с запозданием.

Суд взыскал с больниц по 100 тысяч рублей, а также обязал оплатить судебные расходы и экспертизу.

Ответчики подали апелляцию в Свердловский областной суд. Они считали, что развитие последствий хронического заболевания невозможно было предвидеть, но недостатки оказания помощи не оспаривали.

- Судебная коллегия сочла, что вывод суда первой инстанции о наличии правовых оснований для взыскания с «Талицкая ЦРБ» и «Ирбитская ЦГБ» компенсации морального вреда полностью соответствует установленным обстоятельствам дела и нормам права, регулирующим спорное правоотношение, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Решение оставлено без изменения.

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