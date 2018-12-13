2018-12-13T14:11:52+03:00
Здоровье

Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Горздрава

Пост займет врач хирург-онкомаммолог Денис Демидов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга произвел кадровые перестановки в городском управлении здравоохранения. Александр Высокинский расторгнул договор с руководителем ведомства Александром Дорнбушем и назначил на его место врача хирурга-онкомаммолога Дениса Демидова.

Новый начальник Горздрава является доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ и членом общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO. Кроме того Денис Демидов - автор более 50 научных статей и публикаций.

Денис Демидов окончил Уральскую Государственную Медицинскую Академию. В 2004-06 годах прошел ординатуру, после чего устроился ассистентом кафедры онкологии и медицинской радиологии. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию.

- Денис Александрович ведет активную научную деятельность, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Участвует в научно-практических конференциях, конгрессах. Читает лекции по разделам курса онкологии для студентов УрГМА, курсантов ФУВ и практических врачей. В настоящее время является соискателем звания доктора медицинских наук.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей