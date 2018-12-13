2018-12-13T14:11:52+03:00
Здоровье

Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Горздрава

Пост займет врач хирург-онкомаммолог Денис Демидов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Глава Екатеринбурга произвел кадровые перестановки в городском управлении здравоохранения. Александр Высокинский расторгнул договор с руководителем ведомства Александром Дорнбушем и назначил на его место врача хирурга-онкомаммолога Дениса Демидова.

Новый начальник Горздрава является доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии УГМУ и членом общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO. Кроме того Денис Демидов - автор более 50 научных статей и публикаций.

Денис Демидов окончил Уральскую Государственную Медицинскую Академию. В 2004-06 годах прошел ординатуру, после чего устроился ассистентом кафедры онкологии и медицинской радиологии. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию.

- Денис Александрович ведет активную научную деятельность, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Участвует в научно-практических конференциях, конгрессах. Читает лекции по разделам курса онкологии для студентов УрГМА, курсантов ФУВ и практических врачей. В настоящее время является соискателем звания доктора медицинских наук.

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