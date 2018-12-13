На Урале осудили менеджера кондитерской, слившую конкурентам клиентскую базу

13 Дек. 13:42 2018-12-13T14:40:57+03:00

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В Каменске-Уральском на скамье подсудимых оказалась сотрудница кондитерской. Наталью Куракину, работавшую начальником отдела продаж, признали виновной в разглашении коммерческой тайны.

Женщина работала без нареканий, но после увольнения слила всю имеющуюся информацию о своем предприятии конкурентам. Менеджер подробно рассказала о том, сколько сладостей компания выпускает, какой доход имеет, по какой стоимости закупает сырье, а также предоставила базу данных клиентов.

- Указанную информацию Наталья Куракина неоднократно отправляла посредством электронной почты конкуренту компании на рынке продажи кондитерских изделий - индивидуальному предпринимателю, не имеющему свободного доступа к получению сведений, составляющих коммерческую тайну, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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