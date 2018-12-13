«Мне не в чем упрекнуть себя»: биатлонист Антон Шипулин ответил на обвинения в допинге

13 Дек. 12:45 2018-12-13T14:39:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня стало известно о том, что во время сборов в Австрии российскую команду по биатлону обвинили в употреблении допинга на чемпионате мира в 2017 году. Как сообщает ТАСС, расследованием занимается местная прокуратура. Параллельно вопросом занимается и российская сторона: Союз биатлонистов и МИД.

В списке подозреваемых тренеры, врачи, массажисты и спортсмены, среди которых и екатеринбуржец Антон Шипулин.

- Я никогда в жизни не употреблял допинг, добросовестно проходил допинг-тесты и был открыт для всех антидопинговых служб. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие как абсолютно чистого спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом, - прокомментировал уральский спортсмен. - Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя.