2018-12-13T12:27:19+03:00
Общество

Космонавт из Екатеринбурга показал фотоотчет о втором выходе в открытый космос

Вместо запланированных 6 часов Сергей Прокопьев вместе с коллегой провели за пределами МКС почти 8
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: группа Сергея Прокопьева во ВконтактеФото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте
Изменить размер текста:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поделился в своем блоге фотографиями второго выхода в открытый космос. Вместе с коллегой Олегом Кононенко уралец должен был взять образец герметика, которым заклеено двухмиллиметровое отверстие, обнаруженное в корпусе корабля в августе.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Для этого космонавты вспарывали тепловакуумную изоляцию и микрометеоритную панель «Союза». Все этапы работы заснял еще один участник экспедиции на МКС - немец Александр Герст.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

- Выход в открытый космос был не простым, но результат стоил того! Спасибо вам за поддержку! Она нам с Олегом Кононенко очень пригодилась во время работы. А вот так выход выглядел глазами астронавта Александра Герста, который вместе с коллегами по станции следил за нашей работой в открытом космосе, - написал екатеринбуржец.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Вместо запланированных 6 часов астронавты провели за пределами МКС почти 8, но смогли выполнить поставленную задачу.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Екатеринбурга назначил нового главу Горздрава
На Урале осудили менеджера кондитерской, слившую конкурентам клиентскую базу
«Мне не в чем упрекнуть себя»: биатлонист Антон Шипулин ответил на обвинения в допинге
В Екатеринбурге отремонтируют колледж, здание которого пытается отсудить РПЦ
Жители Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы «мусорной реформы»
В Екатеринбурге нашли труп женщины с переломанными руками и ногами
«Люди имеют право на ошибку»: Евгений Куйвашев объяснил, почему не уволил и как наказал Ольгу Глацких
Для тех, кто не ищет легких путей: как самому и законно срубить новогоднюю ёлку
На Урале ученикам отказали в бесплатном школьном автобусе из-за неотремонтированной мэрией дороги
У уральского фермера за долги арестовали трактор, грабли и стадо коров
Оренбургские спортсменки завоевали 9 медалей на Кубке России по плаванию
Депутат Госдумы стал вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге поймали двух мужчин, которые за деньги писали на стенах рекламу наркотиков
«Жилье и городская среда»: в России начинает реализовываться крупный национальный проект
В Нижнем Тагиле погиб мужчина, сбитый поездом
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018
В Екатеринбурге появился сквер, названный в честь педагога Уральской консерватории
Свердловские муниципалитеты взбунтовались против «мусорной реформы»