Космонавт из Екатеринбурга показал фотоотчет о втором выходе в открытый космос

13 Дек. 12:24 2018-12-13T14:37:43+03:00

Вместо запланированных шести часов Сергей Прокопьев вместе с коллегой провели за пределами МКС почти восемь

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поделился в своем блоге фотографиями второго выхода в открытый космос. Вместе с коллегой Олегом Кононенко уралец должен был взять образец герметика, которым заклеено двухмиллиметровое отверстие, обнаруженное в корпусе корабля в августе.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Для этого космонавты вспарывали тепловакуумную изоляцию и микрометеоритную панель «Союза». Все этапы работы заснял еще один участник экспедиции на МКС - немец Александр Герст.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

- Выход в открытый космос был не простым, но результат стоил того! Спасибо вам за поддержку! Она нам с Олегом Кононенко очень пригодилась во время работы. А вот так выход выглядел глазами астронавта Александра Герста, который вместе с коллегами по станции следил за нашей работой в открытом космосе, - написал екатеринбуржец.

Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте

Вместо запланированных шести часов астронавты провели за пределами МКС почти восемь, но смогли выполнить поставленную задачу.