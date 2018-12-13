Космонавт из Екатеринбурга показал фотоотчет о втором выходе в открытый космос
Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поделился в своем блоге фотографиями второго выхода в открытый космос. Вместе с коллегой Олегом Кононенко уралец должен был взять образец герметика, которым заклеено двухмиллиметровое отверстие, обнаруженное в корпусе корабля в августе.
Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте
Для этого космонавты вспарывали тепловакуумную изоляцию и микрометеоритную панель «Союза». Все этапы работы заснял еще один участник экспедиции на МКС - немец Александр Герст.
Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте
- Выход в открытый космос был не простым, но результат стоил того! Спасибо вам за поддержку! Она нам с Олегом Кононенко очень пригодилась во время работы. А вот так выход выглядел глазами астронавта Александра Герста, который вместе с коллегами по станции следил за нашей работой в открытом космосе, - написал екатеринбуржец.
Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте
Вместо запланированных шести часов астронавты провели за пределами МКС почти восемь, но смогли выполнить поставленную задачу.
Фото: группа Сергея Прокопьева во Вконтакте