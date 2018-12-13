В Екатеринбурге отремонтируют колледж, здание которого пытается отсудить РПЦ

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-13T11:36:35+03:00

На реконструкцию потратят 416 тысяч рублей

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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует мужской хоровой колледж на улице Сакко и Ванцетти, 41. Здание учебного заведения является объектом культурного наследия регионального значения «Алексеевское реальное училище».

Ремонт пройдет в два этапа. На первом, в течение 30 дней, подрядчику предстоит получить разрешение на работы, а на втором - собственно провести их.

Согласно информации на портале госзакупок, на реконструкцию потратят 416 миллионов рублей. На эти деньги рабочие должны отбить старую штукатурку, восстановить кирпичную кладку, обработать антисептиком каменную, бетонную и кирпичную поверхность и противопожарной защитой деревянные конструкции.

Также нужно будет сделать гиброизоляцию, заменить водосточные трубы и покрасить здание целиком.