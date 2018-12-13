Жители Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы «мусорной реформы»

13 Дек. 10:55 2018-12-13T14:32:03+03:00

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С 1 января в Свердловской области начнут действовать новые правила вывоза мусора. Теперь сбором и утилизацией отходов будут заниматься региональные операторы. На Среднем Урале их будет три: в восточной зоне с центром в Екатеринбурге - «Спецавтобаза», на западе с центром в Первоуральске - «Экосервис», на севере с центром в Нижнем Тагиле - «Рифей».

Недовольных «мусорной реформой» оказалось много, но в «Танкограде» даже почти дошли до президента. Организация «Экоправо» составила на имя Владимира Путина петицию, где просит снизить тарифы на вывоз мусора.

«Мы убедительно просим Вас оказать содействие, чтобы тариф «реформы ТКО» был пересмотрен в меньшую сторону, в связи с тем, что денежное состояние населения на данной территории становится дефицитнее с каждым годом, - говорится в тексте документа. - И мы выступаем за проведение общественного обсуждения по данному вопросу с властями МО и региона, вместе с ответственными за принятие решения по «мусорному» тарифу в Свердловской области, с участием представителей уровня РФ. Мусорную реформу нужно решать совместно с обществом, то есть с теми, кого напрямую данный вопрос касается.

Ранее новые цены также возмутили глав Верхней Салды, Нижней Салды и Невьянска.