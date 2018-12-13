2018-12-13T11:03:18+03:00
Общество

Жители Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы «мусорной реформы»

Люди ужее составили соответствующую петицию и собирают подписи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Тагильчане уверяют, что просто не потянут новую стоимость вывоза мусораТагильчане уверяют, что просто не потянут новую стоимость вывоза мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января в Свердловской области начнут действовать новые правила вывоза мусора. Теперь сбором и утилизацией отходов будут заниматься региональные операторы. На Среднем Урале их будет три: в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге - «Спецавтобаза», на Западе с центром в Первоуральске - «Экосервис», на Севере с центром в Нижнем Тагиле - «Рифей».

Недовольных «мусорной реформой» оказалось много, но в Танкограде даже почти дошли до президента. Организация «Экоправо» составила на имя Владимира Путина петицию, где просит снизить тарифы на вывоз мусора.

- Мы убедительно просим Вас оказать содействие, чтобы тариф «реформы ТКО» был пересмотрен в меньшую сторону, в связи с тем, что денежное состояние населения на данной территории становится дефицитнее с каждым годом, - говорится в тексте документа. - И мы выступаем за проведение общественного обсуждения по данному вопросу с властями МО и региона, вместе с ответственными за принятие решения по «мусорному» тарифу в Свердловской области, с участием представителей уровня РФ. Мусорную реформу нужно решать совместно с обществом, то есть с теми, кого напрямую данный вопрос касается.

Ранее новые цены также возмутили глав Верхней Салды, Нижней Салды и Невьянска.

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