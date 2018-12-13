2018-12-13T14:32:03+03:00
Общество

Жители Нижнего Тагила просят Путина снизить тарифы «мусорной реформы»

Люди уже составили соответствующую петицию и собирают подписи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Тагильчане уверяют, что просто не потянут новую стоимость вывоза мусораТагильчане уверяют, что просто не потянут новую стоимость вывоза мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 января в Свердловской области начнут действовать новые правила вывоза мусора. Теперь сбором и утилизацией отходов будут заниматься региональные операторы. На Среднем Урале их будет три: в восточной зоне с центром в Екатеринбурге - «Спецавтобаза», на западе с центром в Первоуральске - «Экосервис», на севере с центром в Нижнем Тагиле - «Рифей».

Недовольных «мусорной реформой» оказалось много, но в «Танкограде» даже почти дошли до президента. Организация «Экоправо» составила на имя Владимира Путина петицию, где просит снизить тарифы на вывоз мусора.

«Мы убедительно просим Вас оказать содействие, чтобы тариф «реформы ТКО» был пересмотрен в меньшую сторону, в связи с тем, что денежное состояние населения на данной территории становится дефицитнее с каждым годом, - говорится в тексте документа. - И мы выступаем за проведение общественного обсуждения по данному вопросу с властями МО и региона, вместе с ответственными за принятие решения по «мусорному» тарифу в Свердловской области, с участием представителей уровня РФ. Мусорную реформу нужно решать совместно с обществом, то есть с теми, кого напрямую данный вопрос касается.

Ранее новые цены также возмутили глав Верхней Салды, Нижней Салды и Невьянска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей