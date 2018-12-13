В Екатеринбурге нашли труп женщины с переломанными руками и ногами
Несчастная выпала из многоэтажки
Фото: соцсети
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В Екатеринбурге возле дома № 27 на улице Циолковского нашли вечером 12 декабря тело женщины. По сообщениям очевидцев, у несчастной были переломаны руки и ноги.
- Она выпала из окна. Мимо проходили люди, и женщина чуть не упала на них, - рассказала Вероника Краснова.
В пресс-службе регионального Следственного комитета журналисту «Комсомолки» рассказали о начале проверки по данному факту.
В ведомстве заверили об отсутствии признаков криминальной смерти, сейчас тело направлено на вскрытие. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.