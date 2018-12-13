2018-12-13T10:33:40+03:00
Общество

«Люди имеют право на ошибку»: Евгений Куйвашев объяснил, почему не уволил и как наказал Ольгу Глацких

Губернатор признался, что поначалу и сам хотел отправить чиновницу в отставку, но потом передумал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Формально чиновница не нарушила ни условий трудового договора, ни законФормально чиновница не нарушила ни условий трудового договора, ни законФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области объяснил, почему не стал увольнять начальника департамента молодежной политики Ольгу «государство не просило вас рожать» Глацких. Соответствующий пост глава региона выложил у себя в Instagram.

Евгений Куйвашев заявил о недопустимости подобных высказываний, но в то же время считает, что каждый имеет право на ошибку.

- Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные, - написал губернатор.

Важным моментом в оставлении Глацких на посту явилось и то, что формально она не нарушила ни условий трудового договора, ни закон. А необдуманно сказанные слова не могут стать причиной для увольнения.

- Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча. Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких. За свои слова о государственной политике в отношении детей них она получила выговор, - отметил глава региона. - Надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников.

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