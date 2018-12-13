2018-12-13T14:25:52+03:00
Общество

Для тех, кто не ищет легких путей: как самому и законно срубить новогоднюю елку

Сделать это можно в ближайшем лесничестве, начиная с 16 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самая маленькая - метровая -елочка обойдется в 33 рубляСамая маленькая - метровая -елочка обойдется в 33 рубляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предверии Нового года свердловчане, конечно, задумываются о главном символе праздника - пушистой и ароматной ели. Уже через несколько дней города заполонят елочные базары с сотнями хвойных деревьев, что называется, «на любой вкус».

С одной стороны - это удобно, ведь елки будут продавать в каждом районе и за ними не придется никуда за тридевять земель. С другой - всегда найдутся те, кто захочет самостоятельно срубить и привезти новогоднюю красавицу. Чтобы такие энтузиасты не испортили себе праздник, попавшись на браконьерстве, уральские лесничие подготовили для них памятку.

Для начала нужно приехать в ближайшее лесничество, предъявить паспорт и заполнить заявление, указав фамилию, имя, отчество и породу хвойного дерева. После этого получить квитанцию и оплатить сруб в отделении Сбербанка. Затем вернуться в лесничество и получить договор купли-продажи.

- Место в лесу, где можно срубить желанное хвойное дерево, покажет сотрудник лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, участки молодого ельника под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в местах, подлежащих расчистке. Никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, - поясняет директор лесного департамента Олег Сандаков.

Стоимость метровой ели составит 33 рубля 8 копеек, дерево до двух метров обойдется в 66 рублей 16 копеек, до трех - 99 рублей 25 копеек, до четырех - 132 рубля 32 копейки, свыше четырех - 165 рублей 40 копеек.

Частный сруб новогодних елей старутет 16 декабря.

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