2018-12-13T09:01:59+03:00
Общество

На Урале ученикам отказали в бесплатном школьном автобусе из-за неотремонтированной мэрией дороги

От деревни, где живут дети, до образовательного учреждения 13 километров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчикаСейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Байкалово суд обязал мэрию возобновить бесплатную перевозку детей из деревни Сапегина в школу и обратно. Чтобы добраться до образовательного учреждения нужно преодолеть 13 километров, но несмотря на это автобус перестали пускать в рейс. Причиной стал разбитый участок дороги в 4,2 километра.

- Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами пешеходной доступности, нарушает права детей на получение образования и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но при этом школьным автобусам запрещено ездить по дорогам, проложенным по обычному грунту, проезжая часть должна иметь твердое покрытие.

В связи с этим прокуратура подала иск, где требовала от администрации отремонтировать дорогу и вернуть школьный автобус. Сейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчика, который приведет проезжую часть в порядок.

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