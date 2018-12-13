На Урале ученикам отказали в бесплатном школьном автобусе из-за неотремонтированной мэрией дороги

13 Дек. 08:55 2018-12-13T14:22:59+03:00

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В Байкалово суд обязал мэрию возобновить бесплатную перевозку детей из деревни Сапегина в школу и обратно. Чтобы добраться до образовательного учреждения, нужно преодолеть 13 километров, но, несмотря на это, автобус перестали пускать в рейс. Причиной стал разбитый участок дороги в 4,2 километра.

- Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами пешеходной доступности, нарушает права детей на получение образования и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но при этом школьным автобусам запрещено ездить по дорогам, проложенным по обычному грунту, проезжая часть должна иметь твердое покрытие.

В связи с этим прокуратура подала иск, где требовала от администрации отремонтировать дорогу и вернуть школьный автобус. Сейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчика, который приведет проезжую часть в порядок.