2018-12-13T14:22:59+03:00
Общество

На Урале ученикам отказали в бесплатном школьном автобусе из-за неотремонтированной мэрией дороги

От деревни, где живут дети, до образовательного учреждения 13 километров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Сейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчикаСейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчикаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Байкалово суд обязал мэрию возобновить бесплатную перевозку детей из деревни Сапегина в школу и обратно. Чтобы добраться до образовательного учреждения, нужно преодолеть 13 километров, но, несмотря на это, автобус перестали пускать в рейс. Причиной стал разбитый участок дороги в 4,2 километра.

- Отсутствие бесплатной перевозки учащихся, проживающих в сельской местности за пределами пешеходной доступности, нарушает права детей на получение образования и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но при этом школьным автобусам запрещено ездить по дорогам, проложенным по обычному грунту, проезжая часть должна иметь твердое покрытие.

В связи с этим прокуратура подала иск, где требовала от администрации отремонтировать дорогу и вернуть школьный автобус. Сейчас мэрия объявила конкурс и ищет подрядчика, который приведет проезжую часть в порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей