2018-12-13T14:21:37+03:00
Общество

У уральского фермера за долги арестовали трактор, грабли и стадо коров

Мужчина взял несколько кредитов на развитие хозяйства, но дело не пошло
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Житель Верхотурья в одночасье лишился всех денег, бизнеса и еще остался должен. Мужчина решил вести крестьянское хозяйство и взял кредитов на 11 миллионов рублей. Однако дело не пошло, фермер разорился и погряз в долгах.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

В результате на участок к уральцу нагрянули приставы, которые арестовали банковские счета мужчины, а потом и все, что он приобрел на кредитные деньги.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Аресту были подвергнуты сельхозтехника: трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка, а также 127 голов крупного рогатого скота вместе со зданием коровника и земельным участком под ним, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Несмотря на арест хозяйства, должнику по-прежнему разрешено им пользоваться.

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