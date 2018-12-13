У уральского фермера за долги арестовали трактор, грабли и стадо коров
Житель Верхотурья в одночасье лишился всех денег, бизнеса и еще остался должен. Мужчина решил вести крестьянское хозяйство и взял кредитов на 11 миллионов рублей. Однако дело не пошло, фермер разорился и погряз в долгах.
Фото: УФССП по Свердловской области
В результате на участок к уральцу нагрянули приставы, которые арестовали банковские счета мужчины, а потом и все, что он приобрел на кредитные деньги.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Аресту были подвергнуты сельхозтехника: трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка, а также 127 голов крупного рогатого скота вместе со зданием коровника и земельным участком под ним, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
Несмотря на арест хозяйства, должнику по-прежнему разрешено им пользоваться.