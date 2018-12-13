У уральского фермера за долги арестовали трактор, грабли и стадо коров

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-13T07:53:48+03:00

Мужчина взял несколько кредитов на развитие хозяйства, но дело не пошло

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Житель Верхотурья в одночасье лишился всех денег, бизнеса и еще остался должен. Мужчина решил вести крестьянское хозяйство и взял кредитов на 11 миллионов рублей. Однако дело не пошло, фермер разорился и погряз в долгах.

Фото: УФССП по Свердловской области

В результате на участок к уральцу нагрянули приставы, которые арестовали банковские счета мужчины, а потом и все, что он приобрел на кредитные деньги.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Аресту были подвергнуты сельхозтехника: трактор, автоцистерна, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные и доильная установка, а также 127 голов крупного рогатого скота вместе со зданием коровника и земельным участком под ним, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Несмотря на арест хозяйства, должнику по-прежнему разрешено им пользоваться.