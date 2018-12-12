2018-12-12T18:39:53+03:00
Спорт

Оренбургские спортсменки завоевали 9 медалей на Кубке России по плаванию

Кубок России по плаванию проходил среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Соревнования завершились 6 декабря в подмосковном Раменском. По итогам Кубка оренбургские спортсменки завоевали 6 золотых и 3 серебряных медали. Виктория Ищиулова стала победительницей на дистанциях 200 метров комплексного плавания, 100 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 100 и 50 метров вольным стилем.

Одну серебряную медаль орская спортсменка взяла на дистанции 100 метров брассом. Юлия Молчанова победила на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

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