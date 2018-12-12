Депутат Госдумы стал вице-губернатором Свердловской области
Депутат Государственной думы РФ Сергей Бидонько с 17 декабря займет пост заместителя губернатора Свердловской области по внутренней политике.
Парламентарий займется курированием внутренней и информационной политики в регионе. Таким образом, частично новый чиновник будет заниматься кругом интересов бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Распоряжение о назначении подписал глава региона Евгений Куйвашев.
В связи с переходом на новую работу Сергей Бидонько оставит работу в Госдуме. Довыборы по Серовскому округу проведут в следующем году.
Сергею Бидонько 43 года. За прошедшие годы он успел поработать главой Карпинска, министром строительства Свердловской области. Два года назад он был избран депутатом Госдумы.