Депутат Госдумы стал вице-губернатором Свердловской области

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-12T17:46:21+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Сергей Бидонько с 17 декабря займет пост заместителя губернатора Свердловской области по внутренней политике.

Парламентарий займется курированием внутренней и информационной политики в регионе. Таким образом, частично новый чиновник будет заниматься кругом интересов бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Распоряжение о назначении подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В связи с переходом на новую работу Сергей Бидонько оставит работу в Госдуме. Довыборы по Серовскому округу проведут в следующем году.

Сергею Бидонько 43 года. За прошедшие годы он успел поработать главой Карпинска, министром строительства Свердловской области. Два года назад он был избран депутатом Госдумы.