2018-12-12T17:02:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали двух мужчин, которые за деньги писали на стенах рекламу наркотиков

За одну надпись им обещали платить 100 рублей
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Злоумышленников могут оштрафовать на пять тысяч рублей.Злоумышленников могут оштрафовать на пять тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники полиции при патрулировании улиц заметили двух мужчин. Парни занимались тем, что расписывали баннер у одного из домов на улице 8 Марта.

- В ходе предварительного следствия установлено, что нигде не работающие местные жители 1999 и 1993 годов рождения с помощью трафаретов и спрей-красок черного цвета наносили на стены домов рекламу запрещенных веществ, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Во время личного досмотра сотрудники полиции изъяли пакет, в котором находились шесть баллонов с краской и трафарет.

Свою вину парни признали и сказали, что за каждую надпись им обещали по 100 рублей. Всего они успели нанести больше 30 надписей. Теперь их могут оштрафовать на пять тысяч рублей за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств.

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