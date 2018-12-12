2018-12-12T16:45:02+03:00
Общество

«Жилье и городская среда»: в России начинает реализовываться крупный национальный проект

Минстрой России одобрил представленный Оренбургской областью проект по расселению аварийного жилья
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 2019 года задача по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда будет решаться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Оренбургская область в числе первых представила в Минстрой России региональный проект по расселению аварийного жилья. Проект получил согласование федерального ведомства и уже готовится к реализации.

– Обратите особое внимание на ведение реестра аварийных домов и размещение информации в системе «Реформа ЖКХ», ­– обратилась к руководителям территорий заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Мищерякова. – От качества выполнения этой работы напрямую будет зависеть реализация всей программы.

Новая программа предусматривает переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года, с использованием механизмов предыдущей программы. Источниками финансирования программ на период 2019-2024 годов станут средства федерального бюджета, а также региональных и местных бюджетов. Планируется привлечение внебюджетных источников, в том числе в рамках реализации программ по развитию застроенных территорий. За шесть лет планируется переселить из аварийных домов более 530 тысяч граждан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге поймали двух мужчин, которые за деньги писали на стенах рекламу наркотиков
В Нижнем Тагиле погиб мужчина, сбитый поездом
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018
В Екатеринбурге появился сквер, названный в честь педагога Уральской консерватории
Свердловские муниципалитеты взбунтовались против «мусорной реформы»
Арбитражный суд не стал менять вердикт по спору о брусчатке между «Атомстройкомплексом» и мэрией
На Урале жена ударила ножом мужа, который в порыве ревности пытался отрезать ей волосы
На Урале экс-мэр за взятку «закрыл глаза» на недостроенные дома для переселенцев из бараков
Свердловские полицейские вручили паспорта людям, получившим гражданство России
В ДТП под Артемовским, залетев под хлебовоз, погибли мать и дочь
Мэрия Екатеринбурга отдаст 4,5 миллиона рублей за пиар на телевидении
Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для установки пешеходных переходов
На Урале инспектор ДПС, отпустивший за взятку пьяного водителя, получил три года колонии
В Екатеринбурге Mazda, уходя от погони, «закатала» в дерево Chery
Евгений Куйвашев потребовал от Гордумы Екатеринбурга пересмотреть индексацию зарплат мэру и депутатам
Дмитрий Медведев распорядился провести в Екатеринбурге Глобальный индустриальный саммит
В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего на «зебре» 17-летнего юношу
В Свердловской области из-за ОРВИ закрыли три детских сада
У уральского хлебокомбината за долги по налогам арестовали склады с батонами
В Красноуральске посреди ночи загорелся противотуберкулезный диспансер
Имени Канделя: сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь советского баскетболиста
Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на доставку главной елки города
В Екатеринбург привезли оружие сирийских боевиков
Под Артемовским кроссовер, вылетев с дороги, сделал сальто и застрял в деревьях
Работа - не волк: в Ивделе полицейский ради того, чтобы прогулять службу, подделал больничный