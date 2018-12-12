В Нижнем Тагиле погиб мужчина, сбитый поездом

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-12T16:33:12+03:00

Он скончался в больнице на следующий день, не приходя в сознание

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Уральские следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, произошедшей после того, как его сбил поезд на станции Смычка под Нижним Тагилом 28 октября.

- В колее железнодорожного пути с признаками железнодорожного травмирования обнаружен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи с полученными множественными переломами госпитализирован в медицинское учреждение города Нижнего Тагила, где на следующий день, не приходя в сознание, скончался от полученных травм, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".