В Нижнем Тагиле погиб мужчина, сбитый поездом
Уральские следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, произошедшей после того, как его сбил поезд на станции Смычка под Нижним Тагилом 28 октября.
- В колее железнодорожного пути с признаками железнодорожного травмирования обнаружен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи с полученными множественными переломами госпитализирован в медицинское учреждение города Нижнего Тагила, где на следующий день, не приходя в сознание, скончался от полученных травм, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".