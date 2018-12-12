2018-12-12T15:46:17+03:00
Недвижимость

Свердловские муниципалитеты взбунтовались против «мусорной реформы»

Проект новой системы вывоза отходов стартует 1 января
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Главы муниципалитетов считают, что программа плохо продуманаГлавы муниципалитетов считают, что программа плохо продуманаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За две недели до старта на Среднем Урале «мусорной реформы» сразу четыре муниципалитета выступили против проекта. Первым свое недовольство выразил мэр Нижнего Тагила.

- При заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле не предполагалось, что все отходы с северного куста будут свозиться на городские полигоны. Нижний Тагил не для того вошел в «экологический» указ президента». «Мусорная реформа» нужна, но ее реализация требует здравого подхода, - сказал мэр.

Мэр Нижней Салды Елена Матвеева не согласна с тем, что собирать и вывозить мусор будут региональные операторы, а содержание контейнерных площадок по-прежнему останется за муниципалитетом.

Глава Верхнесалдинского округа Михаил Савченко заявил, что городской полигон для ТКО не рассчитан на отходы из других территорий - здесь просто нет столько места.

А представителя Невьянского ГО возмутила заложенная в тариф приличная сумма на строительство инфраструктурных объектов по переработке отходов в других городах.

Согласно решению РЭК, максимальный тариф ООО «Рифей», которая будет вывозить мусор в Северной зоне региона с центром в Танкограде, составит 845,87 рублей за кубический метр. Но жители многоквартирников и частных домов будут платить из расчета 0,169 и 0,190 куба с человека.

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