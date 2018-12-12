Арбитражный суд не стал менять вердикт по спору о брусчатке между «Атомстройкомплексом» и мэрией

12 Дек. 15:14 2018-12-12T15:17:39+03:00

Скандал с перекладкой камня длится уже почти год Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Атомстройкомплексом» в очередной раз проиграл мэрии Екатеринбурга спор о брусчатке на проспекте Ленина. Скандал с перекладкой камня длится уже почти год. В начале прошлого лета строители закрыли дорогу для обновления брусчатки на участке от Московской до 8 Марта.

В октябре, как и полагалось по срокам, работы были закончены и «Атомстройкомплекс» уже был готов получить обещанные 6,7 миллиона рублей. Но «Уралуправтодор» раскритиковал ремонт, и мэрия отказалась платить подрядчику, заявив, что брусчатка положена криво. Решать спор стороны отправились в суд.

- Произошло недоразумение. Мы слишком поздно получили проект и не успели вынести его на общественное обсуждение. К тому же перед нами не ставили задачу положить брусчатку ровнее прежнего. Я не считаю, что мы сделали что-то плохо, - объяснял глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

«Атомстройкомплекс» требовал невыплаченные за работу деньги, Администрация во встречном иске настаивала на неуйстойке в 10,6 миллиона рублей.

В итоге суд встал на сторону мэрии и обязал подрядчика заплатить неуйстойку, правда снизив сумму до 7,4 миллиона. Компания подала апелляцию, но Свердловский арбитраж оставил решение без изменений.