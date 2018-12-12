На Урале жена ударила ножом мужа, который в порыве ревности пытался отрезать ей волосы

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-12T14:34:52+03:00

Теперь женщине грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Супружеская пара из Богдановича на личном примере доказала, что от любви до ненависти один шаг. В тот день мужчина закатил возлюбленной сцену ревности. И чтобы на избранницу не засматривались посторонние, он решил подкорректировать ее внешность, отрезав ножом волосы.

Однако, придя в себя, ревнивец отложил лезвие и пошел от греха подальше спать. Тем временем, уставшая от постоянных и голословных упреков женщина, решила отомстить мужу.

- Супружеская чета мирно распивала спиртные напитки на кухне. После словесной перепалки, муж схватил жену за волосы, но пожалел. Не остывшая от обиды женщина схватила со стола кухонный нож, забежала в комнату и ударила спящего мужа. Опомнившись, она вызвала «скорую помощь», - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району. - Потерпевшего госпитализировали в больницу. Женщина признала вину и раскаялась.

Тем не менее на нее завели уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет колонии.