На Урале жена ударила ножом мужа, который в порыве ревности пытался отрезать ей волосы
Супружеская пара из Богдановича на личном примере доказала, что от любви до ненависти один шаг. В тот день мужчина закатил возлюбленной сцену ревности. И чтобы на избранницу не засматривались посторонние, он решил подкорректировать ее внешность, отрезав ножом волосы.
Однако, придя в себя, ревнивец отложил лезвие и пошел от греха подальше спать. Тем временем, уставшая от постоянных и голословных упреков женщина, решила отомстить мужу.
- Супружеская чета мирно распивала спиртные напитки на кухне. После словесной перепалки, муж схватил жену за волосы, но пожалел. Не остывшая от обиды женщина схватила со стола кухонный нож, забежала в комнату и ударила спящего мужа. Опомнившись, она вызвала «скорую помощь», - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району. - Потерпевшего госпитализировали в больницу. Женщина признала вину и раскаялась.
Тем не менее на нее завели уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет колонии.