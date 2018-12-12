2018-12-12T14:00:30+03:00
Происшествия

На Урале экс-мэр за взятку «закрыл глаза» на недостроенные дома для переселенцев из бараков

Теперь бывшему главе грозит огромный штраф или тюремный срок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области перед судом предстанет бывший глава Каменск-Уральского. Экс-мэра обвиняют в получении взятки, как лично так и через посредника.

В городе намечалась масштабная стройка. Подрядчики должны были возвести детский сад и два многоквартирника для переселенцев из аварийного жилья. Работы начались, но вовремя их закончить застройщики не успели и, чтобы избежать проблем, решили мэру «дать на лапу».

- По версии следствия, обвиняемый получил от директора коммерческой компании - подрядчика по муниципальным контрактам на строительство детского сада и домов взятку в размере 3% от цены контрактов - около 6 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Деньги предназначались за принятие заказчиком работ, в том числе и не выполненных.

На экс-мэра завели уголовное дело. Ему грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, лишение свободы от 8 до 15 лет, а также запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.

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