Свердловские полицейские вручили паспорта людям, получившим гражданство России

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-12T13:11:43+03:00

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На Урале полицейские вручили паспорта людям, которые получили долгожданное гражданство России.

Торжественную церемонию вручения паспортов в рамках акции "Мы - граждане России" провела Ольга Петрова, начальник подразделения по вопросам миграции. Мероприятие посвящено 25-летию Конституции Российской Федерации.

- Обладателями паспортов стали шесть уроженцев Украины и Казахстана - три женщины и такое же количество мужчин, - рассказал Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. - Для участников мероприятия прозвучал гимн России. После чего, счастливые обладатели нового гражданства принесли присягу гражданина Российской Федерации и получили самый важный документ.

После торжественной церемонии вручения документов для гостей представители Культурного центра главка, а также ансамбль «Офицерское трио» исполнили несколько популярных музыкальных композиций про МВД и Екатеринбург, а затем провели экскурсию по музею свердловской полиции.