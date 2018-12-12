В ДТП под Артемовским, залетев под хлебовоз, погибли мать и дочь

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-12T12:32:20+03:00

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На трассе Артемовский-Зайково произошло смертельное ДТП. Kia Soul выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с хлебовозом ГАЗ Next.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В результате ДТП 43-летняя автоледи и ее 69-летняя мать, находившаяся на переднем пассажирском сидении, погибли на месте до приезда «скорой». Чтобы достать тела женщин, спасателям пришлось разрезать кузов искореженной машины.

Фото: УГИБДД Свердловской области

- Женщины проживали в Ирбите. Согласно автоматическим камерам фотофиксации нарушений, в этом году Kia Soul, принадлежащий погибшей женщине-водителю, 10 раз превышал скоростной режим на 20-60 километров в час, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.