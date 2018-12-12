Мэрия Екатеринбурга отдаст 4,5 миллиона рублей за пиар на телевидении

12 Дек. 11:55 2018-12-12T12:11:33+03:00

Несмотря на советы политологов осваивать общение с населением через интернет, чиновники намерены достучаться до горожан "по старинке"

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Администрация Екатеринбурга ищет телеканал, который будет готовить и транслировать программы с участием мэра, депутатов Гордумы, избиркома и Счетной палаты. Согласно документам на сайте госзакупок, за эфиры мэрия заплатит 4 миллиона 495 тысяч рублей. Срок контракта - до 31 декабря 2019 года.

- Хронометраж одной программы - не менее 25 минут. Программа не должна прерываться на рекламные блоки. Размещение социальной рекламы также не предусмотрено. Трансляция должна осуществляться на телеканале во временном промежутке с 18:00 по 20:00, по понедельникам, - говорится в техзадании.

Кроме того, уже вышедшие в прямом эфире выпуски должны транслироваться повторно - не меньше 5% от общего количества программ. А во время прямого эфира зрители должны иметь возможность задать интересующие вопросы, позвонив по телефону или отправив сообщение через СМС, WhatsApp и Viber.

Сейчас подобная программа - «Открытая студия» - выходит на «41-Домашнем».