Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для установки пешеходных переходов

12 Дек. 10:58 2018-12-12T10:58:17+03:00

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В ночь на 13 декабря на трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» будут закрывать движение транспорта. Дорожники будут делать пешеходные переходы.

Так, движение будет перекрыто:

- с 00.00 до 00.40 у поворота на село Гусево,

- с 01.50 до 02.40 у поворота на деревню Зубарева,

- с 03.40 до 04.20 у поворота на деревню Ушакова,

- с 05.20 до 05.40 у поворота на деревню Успенка.

Объехать перекрытия можно будет через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м километре.

На трассе Екатеринбург - Тюмень до конца года «Уралуправтодор» установит 8 пешеходных переходов.

— Новые переходы будут модульными. Инновационная конструкция соответствует всем нормативам, а также требованиям безопасности. Переходы дополнительно будут оборудованы подъемными платформами для передвижения маломобильных групп населения, — сообщают в «Уралуправтодор».

Узнать подробности о перекрытии трассы можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).