2018-12-12T11:30:20+03:00
Общество

На Урале инспектор ДПС, отпустивший за взятку пьяного водителя, получил три года колонии

За свое бездействие полицейский оценил в 40 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сотрудника ГИБДД взяли с поличнымСотрудника ГИБДД взяли с поличнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отправили за решетку бывшего инспектора ДПС. Сотрудника ГИБДД признали виновным в получении взятки.

Александр Халиулин остановил для проверки документов BMW X3. Когда водитель открыл окно машины, стало понятно, что мужчина пьян. За это владельцу иномарки светил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но сотрудник ГАИ предложил «уладить дело».

- Между инспектором ДПС и водителем достигнута договоренность о несоставлении административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения за взятку в 40 тысяч рублей. Их водитель должен был передать через несколько дней, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого пьяный водитель отправился снимать деньги, а попутно сообщил обо всем в полицию. Суд приговорил Александра Халиулина к трем годам колонии общего режима.

- Нечистый на руку представитель ГИББД уволен из системы МВД. Выявили его и задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. За неэффективную работу по воспитанию личного состава в плане антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены восемь руководителей осуждённого, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Всего в этом году силами гарнизона полиции уволены из системы МВД по отрицательным мотивам более 100 должностных лиц. Процесс самоочищения рядов ОВД от случайных «силовиков» продолжается.

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