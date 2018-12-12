В Екатеринбурге Mazda, уходя от погони, «закатала» в дерево Chery

12 Дек. 09:35 2018-12-12T09:37:50+03:00

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На окраине Екатеринбурга ранним утром пьяный гонщик устроил серьезное ДТП. Около 6:00 сотрудники ГАИ остановили для проверки Mazda 3. Но вместо того, чтобы подчиниться инспекторам и припарковаться на обочине, водитель дал газу. Началась погоня.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- На перекрестке улиц Красных борцов-Кировоградская водитель, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество автомобилю Chery. Произошло столкновение, - рассказали в УГИБДД Екатеринбурга. - От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель Mazda отказался.

Никто из людей, к частью, не пострадал, чего не скажешь об иномарках. Mazda полностью лишилась капота. Chery досталось еще больше: сначала правый бок машины протаранил виновник аварии, после чего Chery выбросило с проезжей части и «впечатало» в дерево, разбив переднюю часть.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Водитель Mazda ранее уже привлекался к ответственности за управление ТС в состоянии опьянения, в связи с чем за повторное управление машиной в состоянии опьянения в отношении него возбуждено уголовное дело, - добавили в ГИБДД.