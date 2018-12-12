2018-12-12T08:48:48+03:00
Общество

Дмитрий Медведев распорядился провести в Екатеринбурге Глобальный индустриальный саммит

Мероприятие запланировано на июль 2019 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Глобальный саммит по производству и индустриализации - GMIS - пройдет в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Созданием оргкомитета и материально-техническими обязанностями займется Министерство промышленности и торговли. МИДу поручена выдача виз участникам саммита и прессе.

- Финансовое обеспечение расходов, связанное с подготовкой и проведением саммита, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минпромторгу России, а также с привлечечением внебюджетных источников, - говорится в постановлении.

Проведение Глобального саммита запланировано на июль 2019 года.

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