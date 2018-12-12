В Свердловской области из-за ОРВИ закрыли три детских сада

12 Дек. 07:59 2018-12-12T08:01:22+03:00

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В Свердловской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю медики поставили такой диагноз 27,7 тысячам пациентов. Из них 13 тысяч - жители Екатеринбурга. Показатель держится на уровне эпидпорога, но превышает уровень прошлой недели на 4%.

- Полностью приостановлен образовательный процесс в трех детских садах и одной школе, частично приостановлена работа 81 дошкольного учреждения (закрыто 104 группы) и 31 школы (закрыто 46 классов), - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также медики зафиксировали один случай заражения гриппом. Еще 840 человек получили предварительный диагноз «пневмония». Это ниже уровня прошлой недели на 10%. Между тем, в регионе из-за заболеваемости воспалением легких закрыты 25 групп в 12 детсадах и 23 класса в 14 школах.

Максимальный уровень по-прежнему зарегистрирован среди детей до 2-х лет.