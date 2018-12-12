У уральского хлебокомбината за долги по налогам арестовали склады с батонами

12 Дек. 07:26 2018-12-12T07:26:28+03:00

Предприятие не заплатило почти три миллиона рублей

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Каменск-Уральский хлебокомбинат чуть не лишился половины своего производства. Завод не заплатил 2,9 миллиона рублей налогов, и на предприятие нагрянули приставы. Огромная сумма долга влекла арест оборудования и помещений.

- В ходе исполнительных действий был составлен акт описи и ареста трех складских помещения общей площадью 1000 квадратных метров, двух административных здания площадью более 4000 квадратных метров и гараж площадью 500 квадратных метров. Имущество было оставлено на хранение должнику, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Испугавшись остановления производства и больших убытков, руководство хлебокомбината погасило всю задолженность.