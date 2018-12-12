2018-12-12T07:11:18+03:00
Происшествия

В Красноуральске посреди ночи загорелся противотуберкулезный диспансер

Вспыхнул один из эвакуационных выходов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Красноуральске минувшей ночью произошел пожар в п­ротивотуберкулезном ­диспансере. Сигнал на пульт дежурного поступил в 3:40. В это время все пациенты, находящиеся в круглосуточном стационаре, спали.

Приехавшие огнеборцы эвакуировали шестерых больных и одного медработника. Спасение несколько осложнилось тем, что горел один из эвакуационных выходов здания, но пожарные сумели вовремя вывести людей на улицу. Пострадавших нет­.

- Площадь в­озгорания составила 1 квадратный метр. Бла­годаря автоматической­ пожарной сигнализац­ии возгорание обнаружено своевре­менно, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении задействова­ны 4 человека личн­ого состава, в течени­е четырех минут они ­справились с огнем.

П­осле проветривания пациенты верн­улись в свои палаты.

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