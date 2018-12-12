В Красноуральске посреди ночи загорелся противотуберкулезный диспансер
В Красноуральске минувшей ночью произошел пожар в противотуберкулезном диспансере. Сигнал на пульт дежурного поступил в 3:40. В это время все пациенты, находящиеся в круглосуточном стационаре, спали.
Приехавшие огнеборцы эвакуировали шестерых больных и одного медработника. Спасение несколько осложнилось тем, что горел один из эвакуационных выходов здания, но пожарные сумели вовремя вывести людей на улицу. Пострадавших нет.
- Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Благодаря автоматической пожарной сигнализации возгорание обнаружено своевременно, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении задействованы 4 человека личного состава, в течение четырех минут они справились с огнем.
После проветривания пациенты вернулись в свои палаты.