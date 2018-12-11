2018-12-11T18:36:04+03:00
Спорт

Имени Канделя: сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь советского баскетболиста

Здесь проходят баскетбольные турниры
Анна КОСНЫРЕВА
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На площадке регулярно проводят баскетбольные турниры. Фото: Яндекс.КартыНа площадке регулярно проводят баскетбольные турниры. Фото: Яндекс.Карты
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Сквер, расположенный между Дворцом игровых видов спорта и ККТ «Космос» получил имя советского баскетболиста Александра Канделя. Постановление о наименовании подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает пресс-служба администрации города.

Уралец был выдающимся спортсменом в советском баскетболе, а его коронный бросок «крюк Канделя» не удавалось отбить.

Свердловчанин участвовал в пяти Спартакиадах народов СССР (на шестой был тренером сборной РСФСР), 16 раз становился чемпионом России. Ему были присвоены звания заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

В начале карьеры он играл за баскетбольный клуб «Уралмаш», а позднее был его наставником. За свою тренерскую карьеру Александр Кандель вырастил знаменитых баскетболистов.

В Екатеринбурге действует баскетбольная детско-юношеская спортивная школа, названная в его честь. Сквер имени Александра Канделя символично находится рядом с ДИВСом, где регулярно проходят баскетбольные соревнования, в том числе и мирового уровня.

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