Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на доставку главной елки города

11 Дек. 17:53 2018-12-11T17:53:00+03:00

Ель никак не могут доставить в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга наконец-то получила разрешение на доставку в город главной праздничной елки, которую установят на Площади 1905 года. Документ выдала компания «Уралавтодор». Проблема возникла из-за того, что первое разрешение на провоз груза было выписано на подрядчика, который не поехал за елкой.

Другой компании, которой чиновники доверили важную миссию, доставить лесную красавицу не разрешили сотрудники ДПС, ведь разрешение было выписано не на них.

В итоге ель застряла в районе населенного пункта Дружинино.

- Ситуация осложнилась из-за недобросовестного подрядчика. Мы сделали предоплату в 40 тысяч рублей, но представители фирмы просто не приехали за елкой. Пришлось срочно отправлять других специалистов, на имя которых теперь наконец-то получено разрешение на вывоз груза, - рассказал «Комсомолке» представитель мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

Елку доставят на главную площадь со дня на день.