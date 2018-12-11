2018-12-11T16:03:04+03:00
Происшествия

Под Артемовским кроссовер, вылетев с дороги, сделал сальто и застрял в деревьях

Водитель чудом избежал травм, но его жене потребовалась помощь врачей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОМВД России «Артемовский»Фото: ОМВД России «Артемовский»
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На трассе «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и на полном ходу вылетел в кювет. Там машина перевернулась, после чего врезалась в деревья и застряла между стволами. За рулем находился пенсионер с 49 годами водительского стажа.

- В результате ДТП получила травмы супруга водителя 1956 года рождения. Женщина была доставлена в приемный покой Режевской больницы, где у нее диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника и головы, - рассказали в ОМВД России «Артемовский». - Водитель травм избежал.

Чего не скажешь об иномарке. У кросовера помяты крыша, разбит задний бампер, левые крылья, левые двери и багажник.

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