2018-12-11T17:10:56+03:00
Общество

Работа - не волк: в Ивделе полицейский ради того, чтобы прогулять службу, подделал больничный

За «липовую» справку мужчине придется выложить кругленькую сумму
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Ивделе вынесли приговор ленивому и хитрому экс-полицейскому. Мужчину признали виновным в мошенничестве и использовании подложного документа.

42-летний бывший правоохранитель решил устроить себе внеплановый отдых, позвонил начальству и соврал, что болеет. На службе мужчина не появлялся полторы недели, а когда все же решил выйти на работу, положил на стол руководства поддельный больничный лист.

- Документ был приобретен незаконно. С учётом того, что своё руководство подсудимый ввёл в заблуждение, ему впоследствии было выплачено денежное довольствие в полном объёме. Ущерб от противоправных действий подсудимого составил более 21 тысячи рублей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Однако обман правоохранителя раскрылся. Суд назначил мужчине штраф в 60 тысяч рублей, а также обязал выплатить деньги, которые он получил, находясь на "больничном".

- Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из системы МВД еще 10 августа 2017 года по п.9 ч.3 ст.82 ФЗ №342 - в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Выявили и изобличили нечистого на руку «силовика» полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области - сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Из органов МВД полицейского уволили.

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