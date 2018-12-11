В Екатеринбурге на два месяца закроют переулок Рижский

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-11T13:57:22+03:00

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В Екатеринбурге закроют движение по Рижскому переулку. Проехать нельзя будет на участке от дома № 16 до Патриса Лумумбы. Перекрытие связано с капитальным ремонтом дороги на этой улице.

- Специалисты ООО «Региональное ДРСУ» закроют движение в переулке с 12 декабря до 10 февраля, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет в месте примыкания переулка к улице Патриса Лумумбы по соседним Военной и Агрономической.