В Екатеринбурге на два месяца закроют переулок Рижский
Движение ограничат из-за ремонта соседней улицы Патриса Лумумбы
Фото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге закроют движение по Рижскому переулку. Проехать нельзя будет на участке от дома № 16 до Патриса Лумумбы. Перекрытие связано с капитальным ремонтом дороги на этой улице.
- Специалисты ООО «Региональное ДРСУ» закроют движение в переулке с 12 декабря до 10 февраля, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Объехать закрытый участок можно будет в месте примыкания переулка к улице Патриса Лумумбы по соседним Военной и Агрономической.