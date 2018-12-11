2018-12-11T12:49:40+03:00
Общество

На Урале золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки Тагил

На территории, где работала артель, прорвало дамбу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба областной прокуратурыФото: пресс-служба областной прокуратуры
Изменить размер текста:

Природоохранная прокуратура оштрафовала артель старателей «Нейва» за опасные сбросы в реку Тагил. На участке между Лёвихой и Аником проверяющие обнаружили сильное глинистое замутнение.

Оказалось, что у старателей разрушилась дамба одного из отстойников участка добычи россыпного золота. В результате сбросы загрязненных вод попали сначала в реку Пачка, а затем и Тагил.

- Нарушение произошло из-за недостаточных мер по обеспечению целостности ограждающей дамбы отстойника. Вследствие было допущено превышение концентрации в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа, меди и цинка, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Ниже по течению расположено Нижнетагильское водохранилище, из которого осуществляется забор воды для подготовки горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.

За загрязнение реки артель оштрафовали на 80 тысяч рублей, а начальника производственного участка привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас все нарушения золотодобытчики устранили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гордума Екатеринбурге приняла бюджет на 2019 в первом чтении
В Екатеринбурге на два месяца закроют переулок Рижский
«Это предательство»: Гордума Екатеринбурга поддержала повышение зарплаты мэру Высокинскому
Екатеринбургские полицейские нашли плантацию конопли в квартире на ВИЗе
В Екатеринбурге горел цех с эклерами
Губернатор Свердловской области запретил чиновникам втихаря обсуждать друг друга
На Урале должница «забила» на 5-миллионный кредит, но построила двухэтажный коттедж
Скандальную столовую «Золушка» уличили в слишком низких зарплатах
На Тюменском тракте из-за упавшей с прицепа будки столкнулись три машины
ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях
Катится, катится красочный вагон: в Екатеринбурге начал курсировать новогодний трамвай
«Играли «от ножа»: «Автомобилист» третий раз в сезоне обыграл «Спартак»
Дышать будет трудно до конца недели: Екатеринбург вновь окутал смог
На Урале подельники сняли на железной дороге 20 километров проводов
Астронавт из Екатеринбурга выйдет в открытый космос, чтобы спасти Железного человека
Самостоятельности нет: Директор Свердловской филармонии рассказал сносе дома
Убийство на Уктусе, взрыв телебашни и Киркоров: что ищут в интернете уральцы
Что будут смотреть бабушки? В Свердловской области отключат все аналоговые телеканалы
В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе