На Урале золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки Тагил

11 Дек. 12:48 2018-12-11T12:49:40+03:00

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Природоохранная прокуратура оштрафовала артель старателей «Нейва» за опасные сбросы в реку Тагил. На участке между Лёвихой и Аником проверяющие обнаружили сильное глинистое замутнение.

Оказалось, что у старателей разрушилась дамба одного из отстойников участка добычи россыпного золота. В результате сбросы загрязненных вод попали сначала в реку Пачка, а затем и Тагил.

- Нарушение произошло из-за недостаточных мер по обеспечению целостности ограждающей дамбы отстойника. Вследствие было допущено превышение концентрации в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа, меди и цинка, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Ниже по течению расположено Нижнетагильское водохранилище, из которого осуществляется забор воды для подготовки горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.

За загрязнение реки артель оштрафовали на 80 тысяч рублей, а начальника производственного участка привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас все нарушения золотодобытчики устранили.