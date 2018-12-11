2018-12-11T14:03:23+03:00
Происшествия

Екатеринбургские полицейские нашли плантацию конопли в квартире на ВИЗе

Ее выращивал 33-летний житель Снежинска
Олег Галимов
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Наркотики будут уничтожены. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуНаркотики будут уничтожены. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские накрыли очередную плантацию конопли. На сей раз 167 кустов запрещенного растения нашли в квартире на улице Исетской. Наркотики принадлежали 33-летнему безработному жителю Снежинска, общая масса готовой продукции составила порядка полутора килограммов.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Днем жильцы дома обратились в пожарную часть, поскольку из квартиры, расположенной на 6-м этаже, валил густой дым, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - Прибывшим по указанному адресу пожарным дверь открыл квартиросъемщик, который пояснил спасателям, что справился с возгоранием самостоятельно. Однако сотрудники МЧС должны были лично убедиться, что опасность миновала, и вошли в жилище. При осмотре двухкомнатной квартиры специалисты обратили внимание на большое количество кустов растений в обеих комнатах, о чем уведомили органы внутренних дел.

Позже оперативники задержали разыскиваемого в соседнем дворе, где он прятался от полицейских. Мужчина сразу же признал свою вину и рассказал, что выращивал коноплю из корыстных побуждений с целью сбыта.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Изъятые растения приобщены к материалам уголовного дела и по решению суда будут уничтожены.

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