2018-12-11T14:03:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге горел цех с эклерами

Кондитеры сумели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге на улице Альпинистов загорелся цех по производству пирожных, тортов, булочек и других сладостей. Пожар начался, когда в помещении находились четыре кондитера. К счастью, все они сумели самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия огнеборцев.

- Возгорание произошло на кровле цеха. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 25 минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Никто во время ЧП не пострадал.

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