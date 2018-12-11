Губернатор Свердловской области запретил чиновникам втихаря обсуждать друг друга

11 Дек. 10:38 2018-12-11T11:36:54+03:00

Свои требования есть и к внешнему виду госслужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также госслужащие теперь не смогут перепоручить кому-то возложенные на них обязанности

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Губернатор Свердловской области внес поправки в Кодекс этики и служебного поведения для государственных гражданских служащих. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Чиновники должны соблюдать субординацию, быть сдержанными и стрессоустойчивыми и ни в коем случае не обсуждать «за глаза» личные и профессиональные качества друг друга и перекладывать порученные обязанности на других.

Свои требования есть и к внешнему виду госслужащих. Их гардероб должен быть строгим, официальным и аккуратным.

- Деловой стиль мужчин предполагает классический костюм неярких тонов, допускаются пиджак, брюки и сорочка с длинным рукавом. Летом - с коротким, - говорится в одновленном Кодексе. - Для женщин допускают жакет, юбка, брюки, платье классического покроя. Рекомендации к макияжу, украшениям и аксессуарам - умеренность и элегантность.