2018-12-11T10:15:23+03:00
Общество

На Урале должница «забила» на 5-миллионный кредит, но построила двухэтажный коттедж

Теперь дом придется отдать в счет погашения долга
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

Свердловчанка из-за огромных долгов лишилась двухэтажного коттеджа. 44-летняя женщина хотела красивой жизни - иметь хорошую квартиру и дачу за городом.

Чтобы воплотить мечты в реальность, уралочка сначала взяла ипотеку, а потом, как по накатанной, набрала еще на пять миллионов кредитов. Довольная начатым строительством коттеджа в селе Логиново женщина «забыла» про взносы и капающие пени.

- В связи с этим должницу ограничили в праве выезда за границу и запретили регистрационные действия в отношении любой ее недвижимости, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Суд постановил взыскать задолженность путем продажи на публичных торгах загородного дома.

Приставы арестовали как саму дачу, так и участок под ним. Если должница в ближайшее время не погасит кредит, имущество пустят с молотка, а деньги направят в банк.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей