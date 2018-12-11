На Урале должница «забила» на 5-миллионный кредит, но построила двухэтажный коттедж

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-11T10:15:23+03:00

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Свердловчанка из-за огромных долгов лишилась двухэтажного коттеджа. 44-летняя женщина хотела красивой жизни - иметь хорошую квартиру и дачу за городом.

Чтобы воплотить мечты в реальность, уралочка сначала взяла ипотеку, а потом, как по накатанной, набрала еще на пять миллионов кредитов. Довольная начатым строительством коттеджа в селе Логиново женщина «забыла» про взносы и капающие пени.

- В связи с этим должницу ограничили в праве выезда за границу и запретили регистрационные действия в отношении любой ее недвижимости, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Суд постановил взыскать задолженность путем продажи на публичных торгах загородного дома.

Приставы арестовали как саму дачу, так и участок под ним. Если должница в ближайшее время не погасит кредит, имущество пустят с молотка, а деньги направят в банк.