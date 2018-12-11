2018-12-11T18:40:17+03:00
Общество

Скандальную столовую «Золушка» уличили в слишком низких зарплатах

Доходы некоторых сотрудников были меньше МРОТ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас столовая обеспечивает горячим питание 20 городских школСейчас столовая обеспечивает горячим питание 20 городских школФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работой скандальной школьно-базовой столовой «Золушка» в очередной раз заинтересовалась прокуратура. На этот раз притензии к МУПу возникли не у образовательных учреждений или родителей учеников, а у самих сотрудников предприятия. Работники «Золушки» пожаловались на то, что уже девять месяцев работают практически задаром.

- Установлено, что четверым сотрудникам предприятия, работающим по внутреннему совместительству, с января по октябрь начислялась и выплачивалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В целях восстановления трудовых прав руководителю ЕМУП «Золушка» внесено представление об устранении нарушений.

Также в отношении и.о. директора предприятия и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры «Золушка» погасила долг перед сотрудниками, выплатив им в общей сложности 109,5 тысяч рублей.

Столовая уже не раз попадала в эпицентр различных скандалов, связанных с то отравлением школьников, то с подозрением бухгалтера в мошенничестве, то с несоблюдением гигиены поварами. Из-за этого подписание контрактов со школами на следующий году МУПа под большим вопросом.

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