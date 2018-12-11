2018-12-11T09:30:35+03:00
Происшествия

На Тюменском тракте из-за упавшей с прицепа будки столкнулись три машины

Две молодые пассажирки попали в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД Свердловской областиФото: УГИБДД Свердловской области
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На Тюменском тракте сегодня образовалась многокилометровая пробка. Причиной стало массовое ДТП на 27-м километре трассы.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

- Водитель автомобиля Great Wall с прицепом, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, перевозил в прицепе металлическую конструкцию. Во время движения она выпала на левую полосу дороги, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

В результате рухнувший короб спровоцировал крупную аварию. Увидев заваливающийся прямо перед ним металлический короб, начала уходить от столкновения «пятнадцатая». Но маневр оказался слишком резким и в момент перестраивания ВАЗ врезался во впереди идущую Deawoo Nexia.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

В свою очередь Nexia от удара отбросило на отбойник, а затем на Nissan. В результате аварии пострадали две пассажирки Deawoo. Медики госпитализировали их в 36 больницу.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

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