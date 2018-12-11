2018-12-11T09:30:35+03:00
Происшествия

На Тюменском тракте из-за упавшей с прицепа будки столкнулись три машины

Две молодые пассажирки попали в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД Свердловской областиФото: УГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

На Тюменском тракте сегодня образовалась многокилометровая пробка. Причиной стало массовое ДТП на 27-м километре трассы.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

- Водитель автомобиля Great Wall с прицепом, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, перевозил в прицепе металлическую конструкцию. Во время движения она выпала на левую полосу дороги, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

В результате рухнувший короб спровоцировал крупную аварию. Увидев заваливающийся прямо перед ним металлический короб, начала уходить от столкновения «пятнадцатая». Но маневр оказался слишком резким и в момент перестраивания ВАЗ врезался во впереди идущую Deawoo Nexia.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

В свою очередь Nexia от удара отбросило на отбойник, а затем на Nissan. В результате аварии пострадали две пассажирки Deawoo. Медики госпитализировали их в 36 больницу.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Фото: УГИБДД Свердловской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей