ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях

11 Дек. 09:02 2018-12-11T14:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое оборудование введено в работу на подстанциях 500 кВ «Приваловская», «Кропачево» и «Златоуст». Объекты суммарно обеспечивают передачу более 1500 МВА мощности, снабжают электроэнергией Златоустовский машиностроительный и Усть-Катавский вагоностроительный заводы, а также инфраструктуру Южно-Уральской железной дороги.

Установлены современные дымовые адресно-аналоговые извещатели c оптико-электронными датчиками, предназначенными для обнаружения возгораний с задымлением. Были заменены системы оповещения, приемно-контрольные приборы, охранно-пожарные пульты контроля и управления.

Новое оборудование позволяет точно и оперативно определять место возгорания и на основе полученной информации принимать оперативные решения по его ликвидации.